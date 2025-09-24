Il mondo del cinema piange Claudia Cardinale, una delle più grandi dive italiane, morta all’età di 87 anni. L’attrice, malata da tempo, si è spenta avendo accanto i suoi familiari nella casa di Nemours, vicino Parigi, dove si era trasferita stabilmente alcuni anni fa. La sua ultima dichiarazione pubblica è stata un anno fa, nell’agosto 2024, per rendere omaggio ad Alain Delon, suo collega e amico di lunga data, con il quale aveva recitato in Il Gattopardo, Rocco e i suoi fratelli e Né onore né gloria. Considerata l’attrice italiana più importante emersa negli anni Sessanta, all’epoca ha conseguito una notorietà internazionale paragonabile a quella di Sophia Loren e Gina Lollobrigida, che ebbero successo e l’attenzione internazionale alcuni anni prima. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Claudia Cardinale, morta a 87 anni una delle più grandi dive italiane