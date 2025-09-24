Claudia Cardinale morta a 87 anni una delle più grandi dive italiane
Il mondo del cinema piange Claudia Cardinale, una delle più grandi dive italiane, morta all’età di 87 anni. L’attrice, malata da tempo, si è spenta avendo accanto i suoi familiari nella casa di Nemours, vicino Parigi, dove si era trasferita stabilmente alcuni anni fa. La sua ultima dichiarazione pubblica è stata un anno fa, nell’agosto 2024, per rendere omaggio ad Alain Delon, suo collega e amico di lunga data, con il quale aveva recitato in Il Gattopardo, Rocco e i suoi fratelli e Né onore né gloria. Considerata l’attrice italiana più importante emersa negli anni Sessanta, all’epoca ha conseguito una notorietà internazionale paragonabile a quella di Sophia Loren e Gina Lollobrigida, che ebbero successo e l’attenzione internazionale alcuni anni prima. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: claudia - cardinale
Claudia Cardinale, l’indomabile: “Ho avuto la fortuna di rappresentare tante donne”
Addio a Claudia Cardinale, la diva silenziosa che parlava con lo sguardo
Si è spenta a 87 anni Claudia Cardinale, eccola nel 2017 al funerale di Pasquale Squitieri – Il video
#Cinema, è morta #ClaudiaCardinale : addio all’ultima grande diva - facebook.com Vai su Facebook
Addio a Claudia Cardinale, ultima diva del cinema italiano. Dalla forza dopo il dolore al mito internazionale: una vita tra luci e ombre, passione e coraggio. #ClaudiaCardinale #Cinema #claudiacardinale - X Vai su X
Claudia Cardinale è morta a 87 anni, addio a una delle attrici italiane più amate di tutti i tempi; È morta Claudia Cardinale, la grande bellezza del cinema Italiano. Aveva 87 anni; E’ morta Claudia Cardinale, l’icona del cinema italiano.
Addio a Claudia Cardinale, l’attrice italiana è morta a 87 anni - Parigi, 23 settembre 2025 – Si è spenta all'età di 87 anni Claudia Cardinale. Scrive quotidiano.net
Claudia Cardinale, morta a 87 anni una delle più grandi dive italiane - Il mondo del cinema piange Claudia Cardinale, una delle più grandi dive italiane, morta all'età di 87 anni. Secondo lapresse.it