Claudia Cardinale morta a 87 anni – Le foto più belle

Lapresse.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Claudia Cardinale, una delle più grandi dive della storia del cinema italiano, si è spenta a 87 anni nella sua casa vicino Parigi, circondata dall’affetto dei familiari. Era malata da tempo. Musa di registi del calibro di Luchino Visconti, Federico Fellini, Luigi Comencini, protagonista di oltre 150 film nella sua lunghissima carriera, l’attrice era molto amata anche da Hollywood e ha recitato al fianco di tantissime star italiane e straniere. Ecco una galleria di alcune delle foto più belle della sua lunga carriera. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

claudia cardinale morta a 87 anni 8211 le foto pi249 belle

© Lapresse.it - Claudia Cardinale morta a 87 anni – Le foto più belle

In questa notizia si parla di: claudia - cardinale

Claudia Cardinale, l’indomabile: “Ho avuto la fortuna di rappresentare tante donne”

Addio a Claudia Cardinale, la diva silenziosa che parlava con lo sguardo

Si è spenta a 87 anni Claudia Cardinale, eccola nel 2017 al funerale di Pasquale Squitieri – Il video

Claudia Cardinale è morta a 87 anni, addio a una delle attrici italiane più amate di tutti i tempi; È morta Claudia Cardinale, la grande bellezza del cinema Italiano. Aveva 87 anni; Claudia Cardinale, morta l'attrice a 87 anni. Grande diva del cinema italiano, fu la musa di Visconti e Fellini.

claudia cardinale morta 87Addio a Claudia Cardinale, l’attrice italiana è morta a 87 anni - Parigi, 23 settembre 2025 – Si è spenta all'età di 87 anni Claudia Cardinale. Riporta quotidiano.net

claudia cardinale morta 87Claudia Cardinale, morta a 87 anni una delle più grandi dive italiane - Il mondo del cinema piange Claudia Cardinale, una delle più grandi dive italiane, morta all'età di 87 anni. Come scrive lapresse.it

Cerca Video su questo argomento: Claudia Cardinale Morta 87