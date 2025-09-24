Claudia Cardinale morta a 87 anni – Le foto più belle

Claudia Cardinale, una delle più grandi dive della storia del cinema italiano, si è spenta a 87 anni nella sua casa vicino Parigi, circondata dall’affetto dei familiari. Era malata da tempo. Musa di registi del calibro di Luchino Visconti, Federico Fellini, Luigi Comencini, protagonista di oltre 150 film nella sua lunghissima carriera, l’attrice era molto amata anche da Hollywood e ha recitato al fianco di tantissime star italiane e straniere. Ecco una galleria di alcune delle foto più belle della sua lunga carriera. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Claudia Cardinale morta a 87 anni – Le foto più belle

