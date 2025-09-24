Claudia Cardinale l’ultima apparizione e quelle toccanti parole per l’amico di sempre

Con Claudia Cardinale se ne è andata un’altra grande icona del cinema italiano. L’attrice è scomparsa il 23 settembre 2025, a 87 anni nella sua casa di Nemours, vicino a Parigi, circondata dai suoi cari. L’ultima volta che è apparsa su un set era il 2023, ma non aveva mai smesso di lavorare sostenendo con la Fondazione Claudia Cardinale, creata con sua figlia Claudia Squitieri, il percorso di artisti contemporanei. E poi c’è quella dichiarazione piena di dolore per la morte di Alain Delon, nell’agosto 2024, suo indimenticabile partener de Il Gattopardo. Claudia Cardinale, l’ultima volta sul set. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Claudia Cardinale, l’ultima apparizione e quelle toccanti parole per l’amico di sempre

