Claudia Cardinale l' omaggio della RAI cambia il palinsesto | stasera su Rai 2 C' era una volta il West

Rai 2 stasera non trasmetterà i nuovi episodi di Occhi di gatto per lasciare spazio al ricordo di Claudia Cardinale con una delle sue migliori interpretazioni: quella dell'ex prostituta Jill in C'era una volta il West di Sergio Leone La morte di Claudia Cardinale, comunicata ieri in tarda serata dall'agente e dalla famiglia, ha stravolto il palinsesto di Rai 2 per questo mercoledì 24 settembre. Alle 21:20 infatti non ci sarà il secondo appuntamento con la serie francese Occhi di gatto, ma verrà trasmesso C'era una volta il West, capolavoro western firmato da Sergio Leone nel 1968. Jill McBain prende il posto delle tre sorelle Occhi di gatto stasera su Rai 2 Nonostante la serie remake del famoso anime vanti già degli estimatori (la prima puntata di Occhi di gatto è andata in onda lo scorso mercoledì, tutti gli . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Claudia Cardinale, l'omaggio della RAI cambia il palinsesto: stasera su Rai 2 C'era una volta il West

In questa notizia si parla di: claudia - cardinale

Claudia Cardinale, l’indomabile: “Ho avuto la fortuna di rappresentare tante donne”

Addio a Claudia Cardinale, la diva silenziosa che parlava con lo sguardo

Si è spenta a 87 anni Claudia Cardinale, eccola nel 2017 al funerale di Pasquale Squitieri – Il video

Claudia #Cardinale, per la figlia era "un'avventuriera, indomabile" - X Vai su X

Tg3. . È morta a 87 anni nella sua casa nei pressi di Parigi Claudia Cardinale, diva ribelle e icona del cinema italiano nel mondo. Luciana Parisi per il Tg3 delle 12 del 24 settembre 2025 - facebook.com Vai su Facebook

Rai ricorda Claudia Cardinale; Claudia Cardinale, l'omaggio della RAI cambia il palinsesto: stasera su Rai 2 C'era una volta il West; Claudia Cardinale morta, come cambia la programmazione tv: l'omaggio a Domenica In e Porta a Porta, i film in onda e le interviste storiche.

Claudia Cardinale, l'omaggio della RAI cambia il palinsesto: stasera su Rai 2 C'era una volta il West - Rai 2 stasera non trasmetterà i nuovi episodi di Occhi di gatto per lasciare spazio al ricordo di Claudia Cardinale con una delle sue migliori interpretazioni: quella dell'ex prostituta Jill in C'era ... Come scrive movieplayer.it

Claudia Cardinale morta, cambia la programmazione tv: l'omaggio a Domenica In e Porta a Porta, i film in onda e le interviste - A partire da oggi, alla grande attrice sarà dedicata una programmazione televisiva ricca di ... Riporta msn.com