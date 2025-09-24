Claudia Cardinale le sue ultime ore | il racconto commovente della figlia
È morta Claudia Cardinale, una delle attrici più amate e riconosciute a livello internazionale, simbolo intramontabile del cinema italiano. Aveva 87 anni. L’attrice si è spenta nella sua residenza di Nemours, a circa un’ora da Parigi, dove da qualche anno viveva insieme ai figli. La notizia ha subito fatto il giro del mondo, richiamando l’attenzione sulla carriera straordinaria di un’artista che ha segnato un’epoca e che lascia un vuoto profondo nella cultura e nello spettacolo. Leggi anche: Addio a Claudia Cardinale, l’ultima grande diva del cinema italiano La vita a Nemours negli ultimi anni. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: claudia - cardinale
Claudia Cardinale, l’indomabile: “Ho avuto la fortuna di rappresentare tante donne”
Addio a Claudia Cardinale, la diva silenziosa che parlava con lo sguardo
Si è spenta a 87 anni Claudia Cardinale, eccola nel 2017 al funerale di Pasquale Squitieri – Il video
La vita privata di Claudia Cardinale: il rapimento, il figlio nato da una violenza e l'amore con Cristaldi e Squitieri - X Vai su X
#Cinema, è morta #ClaudiaCardinale : addio all’ultima grande diva - facebook.com Vai su Facebook
Claudia Cardinale è morta in Francia: Lì dove ha ricreato la sua grande casa italiana; I look indimenticabili di Claudia Cardinale; Addio a Claudia Cardinale: si spegne a 87 anni l’ultima diva del cinema italiano.
Le ultime ore di Claudia Cardinale a Nemours. La figlia: «Qui aveva ricreato la grande casa italiana in cui ha vissuto tutta la vita» - La dimora alle porte di Parigi, già raccontata da Balzac, dove la grande attrice ha vissuto gli ultimi anni circondata da famiglia, amici e affetti. Lo riporta msn.com
È morta Claudia Cardinale, l’addio a una delle ultime dive del cinema - Il mondo del cinema piange la scomparsa di Claudia Cardinale, una delle attrici più celebri e amate del secondo Novecento. Come scrive vistanet.it