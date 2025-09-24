È morta Claudia Cardinale, una delle attrici più amate e riconosciute a livello internazionale, simbolo intramontabile del cinema italiano. Aveva 87 anni. L’attrice si è spenta nella sua residenza di Nemours, a circa un’ora da Parigi, dove da qualche anno viveva insieme ai figli. La notizia ha subito fatto il giro del mondo, richiamando l’attenzione sulla carriera straordinaria di un’artista che ha segnato un’epoca e che lascia un vuoto profondo nella cultura e nello spettacolo. Leggi anche: Addio a Claudia Cardinale, l’ultima grande diva del cinema italiano La vita a Nemours negli ultimi anni. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Claudia Cardinale, le sue ultime ore: il racconto commovente della figlia