Claudia Cardinale le sue ultime ore | il racconto commovente della figlia

Thesocialpost.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È morta Claudia Cardinale, una delle attrici più amate e riconosciute a livello internazionale, simbolo intramontabile del cinema italiano. Aveva 87 anni. L’attrice si è spenta nella sua residenza di Nemours, a circa un’ora da Parigi, dove da qualche anno viveva insieme ai figli. La notizia ha subito fatto il giro del mondo, richiamando l’attenzione sulla carriera straordinaria di un’artista che ha segnato un’epoca e che lascia un vuoto profondo nella cultura e nello spettacolo. Leggi anche: Addio a Claudia Cardinale, l’ultima grande diva del cinema italiano La vita a Nemours negli ultimi anni. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

claudia cardinale sue ultimeLe ultime ore di Claudia Cardinale a Nemours. La figlia: «Qui aveva ricreato la grande casa italiana in cui ha vissuto tutta la vita» - La dimora alle porte di Parigi, già raccontata da Balzac, dove la grande attrice ha vissuto gli ultimi anni circondata da famiglia, amici e affetti. Lo riporta msn.com

È morta Claudia Cardinale, l’addio a una delle ultime dive del cinema - Il mondo del cinema piange la scomparsa di Claudia Cardinale, una delle attrici più celebri e amate del secondo Novecento. Come scrive vistanet.it

