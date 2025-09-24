Claudia Cardinale le cause della morte

La notizia della morte di Claudia Cardinale ha attraversato in poche ore il mondo intero, suscitando inevitabilmente un’ondata di ricordi e tributi. L’attrice, simbolo intramontabile del cinema italiano e volto amato anche oltre i confini nazionali, si è spenta nella sua residenza di Nemours, in Francia, nei pressi di Parigi. Al momento, non sono stati diffusi comunicati ufficiali sulle cause del decesso: le prime informazioni, comunque, parlano di una fine serena, avvenuta tra le mura domestiche e con accanto gli affetti più vicini. Com’è morta Claudia Cardinale. Non risultano ricoveri recenti né malattie gravi note al pubblico. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Claudia Cardinale, le cause della morte

