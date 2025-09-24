Claudia Cardinale la sua bellezza in 10 foto

KeystoneHulton ArchiveGetty Images Claudia Cardinale nel film “Vaghe stelle dell’Orsa” di Luchino Visconti, Volterra, 16 settembre 1964. KeystoneHulton ArchiveGetty Images Claudia Cardinale arriva alla prima del film “8 ½” di Federico Fellini a Roma, febbraio 1963. KeystoneHulton ArchiveGetty Images Claudia Cardinale seduta su un balcone, ospite del Television Festival di Monaco, 23 febbraio 1970. Ansa L’attrice Claudia Cardinale in una foto d’archivio. Gary WeaserKeystoneHulton ArchiveGetty Images) Claudia Cardinale nel suo hotel a Londra, Regno Unito, 1 marzo 1967. KeystoneHulton ArchiveGetty Images L’attrice Claudia Cardinale a un ricevimento a Londra, 6 aprile 1959. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Claudia Cardinale, la sua bellezza in 10 foto

Claudia Cardinale, l’indomabile: “Ho avuto la fortuna di rappresentare tante donne”

Addio a Claudia Cardinale, la diva silenziosa che parlava con lo sguardo

Si è spenta a 87 anni Claudia Cardinale, eccola nel 2017 al funerale di Pasquale Squitieri – Il video

