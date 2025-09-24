Claudia Cardinale la sirena dello schermo che sfidò il destino e conquistò il cinema

(Adnkronos) – La morte di Claudia Cardinale, avvenuta martedì 23 settembre 2025, all'età di 87 anni, segna la fine di un'era per il cinema. La sua figura iconica, definita la "sirena dello schermo" degli anni Sessanta, ha esercitato un fascino ineguagliabile a livello globale, grazie a uno sguardo sensuale che l'ha consacrata musa ispiratrice per . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

