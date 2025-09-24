Claudia Cardinale la nipote Luce | Mi disse | ‘Nella vita passo deciso come una tigre'

“La cosa più bella che lei mi ha lasciato è questa energia bellissima, potente, ironica, leggera. Questo è quello che ci univa tantissimo, la vita la vedeva con un occhio mai critico e drammatico “. A dirlo a LaPresse Francesca Luce Cardinale, nipote di Claudia Cardinale, all’indomani della scomparsa della zia nella sua casa-rifugio a Nemours, a 95 km a sud di Parigi. Di ritorno da Matera, dove ha presenziato in qualità di presidente e madrina della giuria dei corti, tra gli aneddoti che a Luce piace raccontare, ascoltati dalla zia Claudia e da papà Adriano, il più piccolo dei fratelli di Claudia e anch’egli nel mondo del cinema nel ruolo di steadycam man, c’è quello del ricordo del celeberrimo costume bustino di Angelica nel ‘Gattopardo’ di Visconti, con Piero Tosi che portò l’esile punto vita di Claudia Cardinale da 68 a 53 centimetri: “Piero Tosi a fine giornata si rivolse a lei mentre si toglieva il bustino, aveva ferite, e Tosi le ripeteva ‘ma come facciamo? Stai soffrendo tantissimo’. 🔗 Leggi su Lapresse.it

