Claudia Cardinale il ricordo di chi la conosceva | da Vasco Rossi a Carla Bruni

C’è chi l’ha chiamata “ la Cardinale ” e chi non ha avuto bisogno di aggiungere altro: bastava il suo nome, Claudia, per evocare un mondo di fascino, talento e magnetismo. La sua scomparsa, a 87 anni, ha lasciato un vuoto che si è riempito subito di parole, ricordi e immagini condivise. Dagli amici, dai colleghi, dagli artisti che hanno incrociato il suo cammino e da chi, davanti a uno schermo, ha imparato ad amarla. Non è stata solo Angelica ne Il Gattopardo o la “ragazza con la valigia”: Claudia Cardinale era un simbolo di bellezza indomita, di ironia tagliente e di forza interiore. I social in queste ore si sono trasformati in un mosaico di memorie, un flusso di fotografie in bianco e nero e scatti a colori che raccontano la sua eleganza senza tempo e il ricordo vivo di chi l’ha conosceva davvero. 🔗 Leggi su Dilei.it

