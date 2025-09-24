Claudia Cardinale i figli con lei fino alla fine | chi sono e cosa fanno

Personaggi tv. È morta il 23 settembre a Nemours, vicino Parigi, dove risiedeva da tempo, l’attrice Claudia Cardinale, icona del cinema internazionale e volto simbolo di un’epoca. A 87 anni se n’è andata circondata dall’affetto dei figli e la notizia ha risuonato lasciando un vuoto nel mondo del cinema che l’ha resa così celebre e amata. Ma dietro il volto elegante e i riflettori scintillanti, si nascondevano ferite, scelte coraggiose e verità taciute. Leggi anche: Claudia Cardinale, come é morta: cosa sappiamo sul decesso Leggi anche: “Ho tentato il suicidio”, la dichiarazione sconvolgente dell’attrice turba i fan Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vanity Fair Italia (@vanityfairitalia) La carriera di Claudia Cardinale. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Claudia Cardinale, i figli con lei fino alla fine: chi sono e cosa fanno

In questa notizia si parla di: claudia - cardinale

Claudia Cardinale, l’indomabile: “Ho avuto la fortuna di rappresentare tante donne”

Addio a Claudia Cardinale, la diva silenziosa che parlava con lo sguardo

Si è spenta a 87 anni Claudia Cardinale, eccola nel 2017 al funerale di Pasquale Squitieri – Il video

#Cinema, è morta #ClaudiaCardinale : addio all’ultima grande diva - facebook.com Vai su Facebook

Addio a Claudia Cardinale, ultima diva del cinema italiano. Dalla forza dopo il dolore al mito internazionale: una vita tra luci e ombre, passione e coraggio. #ClaudiaCardinale #Cinema #claudiacardinale - X Vai su X

La vita privata di Claudia Cardinale: chi sono i figli; i due storici compagni Squitieri e Cristaldi; Claudia Cardinale, il figlio Patrick nato da uno stupro (e tenuto a lungo nascosto) e la figlia Claudia avuta con Pasquale Squitieri; È morta Claudia Cardinale, una delle ultima dive del cinema del Novecento.

Claudia Cardinale, la casa di Nemours con ristorante. La figlia: «Qui aveva ricreato l'Italia». Il castello, l'ex conceria e la dimora storica - La dimora dove Claudia Cardinale ha vissuto gli ultimi anni della sua vita non era una semplice abitazione, ma un luogo ricco di storia e trasformazioni. Da leggo.it

La vita privata di Claudia Cardinale: il rapimento, il figlio nato da una violenza e l’amore con Cristaldi e Squitieri - Non aveva ancora compiuto vent'anni quando è stata rapita e violentata da un uomo ... fanpage.it scrive