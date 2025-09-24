Claudia Cardinale i capolavori del cinema gli amori e i film con i più grandi attori

Roma, 23 settembre 2025 – “La meraviglia di questo mestiere è che puoi vivere cento vite, non solo una. L'importante è trasformarti e diventare l'altra, affidandoti completamente al regista. È lui che fa la differenza”, raccontava Claudia Cardinale morta all’età di 87 anni, la ragazza quasi muta de I soliti ignoti, l'Angelica bella da togliere il fiato de Il Gattopardo, La ragazza con la valigia, la peccatrice del Gesù di Nazareth. Musa dei più grandi registi, ne custodiva aneddoti memorabili: "Visconti voleva provare tutto - ricordava –. Con Delon e Mastroianni ci siamo così divertiti. Omar Sharif fu il primo con cui recitai. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Claudia Cardinale, i capolavori del cinema, gli amori e i film con i più grandi attori

In questa notizia si parla di: claudia - cardinale

Enrico Lucherini, morto l'addetto stampa delle star: aveva 92 anni. Lanciò le carriere di Sophia Loren e Claudia Cardinale

È morto Enrico Lucherini, il più famoso press agent delle star. Voce ‘narrante’ del cinema: dalla Dolce Vita a Sophia Loren e Claudia Cardinale

Addio a Enrico Lucherini, morto il press agent delle star, lanciò le carriere di Sophia Loren e Claudia Cardinale, aveva 92 anni

Claudia Cardinale: "I regali di Visconti, le follie con Belmondo. Ma ho sempre cercato solo la mia libertà" - X Vai su X

Cartolina dal 1967: Frank Zappa con Claudia Cardinale. Nel 1967 Zappa diventa quasi per caso co-protagonista di alcuni scatti spettacolari di Richard Avedon in compagnia di Claudia Cardinale. L'attrice si trovava in California per girare "Piano, piano non t'a - facebook.com Vai su Facebook

Claudia Cardinale, i capolavori del cinema, gli amori e i film con i più grandi attori; È morta Claudia Cardinale: la diva del cinema italiano aveva 87 anni; Addio a Claudia Cardinale: l’ultima diva del cinema italiano si è spenta a 87 anni.

È morta Claudia Cardinale: addio a un’icona del cinema italiano - L’attrice italiana si è spenta a Nemours, nella regione parigina, dove viveva da tempo. Scrive superguidatv.it

È morta Claudia Cardinale, la diva del cinema italiano che fece ballare il Gattopardo aveva 87 anni - Dalla Tunisia a Cinecittà, dai set di Visconti e Fellini fino a Hollywood: la vita straordinaria di Claudia Cardinale, icona eterna del cinema italiano ... Da panorama.it