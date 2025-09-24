Claudia Cardinale Firenze custodisce uno dei vestiti da sogno del Gattopardo

Firenze, 24 settembre 2025 – Si trova al Museo del Costume uno dei vestiti da sogno che fu utilizzato per i provini del “Gattopardo”, il celebre film di Luchino Visconti che vide Claudia Cardinale tra le protagoniste. Un film che è una pietra miliare del cinema. Il Museo del Costume è sotto la gestione del Museo degli Uffizi. E proprio gli Uffizi ricordano la presenza, nelle sale, di questo vestito, che impreziosice la già vasta collezione. L’occasione è un ricordo di Claudia Cardinale nelle ore della sua scomparsa. La celebre attrice, una delle più acclamate della sua epoca, se n’è andata a 87 anni. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Claudia Cardinale, Firenze custodisce uno dei vestiti da sogno del Gattopardo

In questa notizia si parla di: claudia - cardinale

Claudia Cardinale, l’indomabile: “Ho avuto la fortuna di rappresentare tante donne”

Addio a Claudia Cardinale, la diva silenziosa che parlava con lo sguardo

Si è spenta a 87 anni Claudia Cardinale, eccola nel 2017 al funerale di Pasquale Squitieri – Il video

#TG2000 - Addio a #ClaudiaCardinale. “Mai pentita dei miei ‘no'”, così a #Tv2000 #24settembre #Cardinale #Cinema #Nemours #Parigi #Tunisi #Gattopardo #BurtLancaster #AlainDelon #Fellini #Visconti #NEWS #TV2000 @tg2000it - X Vai su X

Tg3. . È morta a 87 anni nella sua casa nei pressi di Parigi Claudia Cardinale, diva ribelle e icona del cinema italiano nel mondo. Luciana Parisi per il Tg3 delle 12 del 24 settembre 2025 - facebook.com Vai su Facebook

Claudia Cardinale, Firenze custodisce uno dei vestiti da sogno del Gattopardo; Il Cenacolo del Fuligno riapre al pubblico; Uffizi, si entra coi Lanzi e si esce senza Isozaki.

Claudia Cardinale, Firenze custodisce uno dei vestiti da sogno del Gattopardo - Il Museo del Costume ha, tra i vari abiti, anche quello dei provini della grande pellicola che vide come protagonista la compianta attrice, morta a 87 anni ... Come scrive lanazione.it

Claudia Cardinale, com'è morta l'attrice: «Era serena e circondata dai figli». L'addio nella casa vicino Parigi - Si è spenta all’età di 87 anni Claudia Cardinale, una delle attrici più amate e riconoscibili del cinema europeo, protagonista di pellicole che hanno fatto la ... Si legge su msn.com