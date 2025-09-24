Claudia Cardinale e il rifugio sull’Appia Antica | la sua villa ‘preziosa’

Dietro il sorriso magnetico e lo sguardo fiero di Claudia Cardinale, morta il 23 settembre 2025 all’età di 87 anni, si cela una vita privata intensa, segnata da grandi amori, drammi profondi e una tenace ricerca di libertà. Tra i luoghi che più hanno custodito questa dimensione intima c’è la villa sullAppia Antica dove l’attrice visse per molti anni insieme al regista Pasquale Squitieri, suo compagno di vita. Secondo quanto riportato da OglioPoNews, quella dimora fu per Cardinale un rifugio prezioso, lontano dalla pressione dei set e dall’esposizione mediatica. Non solo un’abitazione, ma una sorta di santuario personale: La Voce dell’Isola racconta infatti come la villa fosse percepita come un luogo di serenità e protezione, capace di restituire equilibrio a un’artista sempre contesa dal cinema internazionale. 🔗 Leggi su Funweek.it

