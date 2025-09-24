Claudia Cardinale da Il Gattopardo a C’era una volta il West | 5 film per ricordarla

Lanciata da Mario Monicelli, consacrata da Federico Fellini e Luchino Visconti, immortale grazie alla sua bellezza e al suo immenso talento. Claudia Cardinale, scomparsa all’età di 87 anni dopo una lunga malattia, non è stata solo una diva del cinema italiano, ma anche una delle grandi icone che, assieme a Gina Lollobrigida e Sophia Loren, ha contribuito a costruirne l’età dell’oro fra gli Anni 50 e 60. Tra l’esordio nel 1958 ne I Soliti ignoti, dove ha interpretato Carmelina, sorella protetta da un fratello geloso, e il documentario Siciliani d’Africa di Marcello Bivona, ultima apparizione sul grande schermo, ci sono circa 150 film, molti dei quali indimenticabili. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Claudia Cardinale, da Il Gattopardo a C’era una volta il West: 5 film per ricordarla

Dal ballo ne Il Gattopardo all’entrata in C’era una volta il West.

