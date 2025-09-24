Claudia Cardinale Cristina Comencini | A papà Luigi piaceva tantissimo Era la donna più bella di tutte l' unica a far ingelosire mamma

Ilmessaggero.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cristina Comencini aveva trent'anni quando, insieme a Suso Cecchi D'Amico, sceneggiò la miniserie tv La storia, tratta dal romanzo omonimo di Elsa Morante, per la regia del padre. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

claudia cardinale cristina comencini a pap224 luigi piaceva tantissimo era la donna pi249 bella di tutte l unica a far ingelosire mamma

© Ilmessaggero.it - Claudia Cardinale, Cristina Comencini: «A papà Luigi piaceva tantissimo. Era la donna più bella di tutte, l'unica a far ingelosire mamma»

In questa notizia si parla di: claudia - cardinale

Claudia Cardinale, l’indomabile: “Ho avuto la fortuna di rappresentare tante donne”

Addio a Claudia Cardinale, la diva silenziosa che parlava con lo sguardo

Si è spenta a 87 anni Claudia Cardinale, eccola nel 2017 al funerale di Pasquale Squitieri – Il video

Claudia Cardinale, Cristina Comencini: «A papà Luigi piaceva tantissimo. Era la donna più bella di tutte, l'unica a far ingelosire mamma»; Claudia Cardinale morta, la villa sull’Appia Antica dove viveva con Squitieri: il suo rifugio prezioso; Cristina Comencini: film, marito e figli.

Claudia Cardinale, Cristina Comencini: «A papà Luigi piaceva tantissimo. Era la donna più bella di tutte, l'unica a far ingelosire mamma» - Cristina Comencini aveva trent'anni quando, insieme a Suso Cecchi D'Amico, sceneggiò la miniserie tv La storia, tratta dal romanzo omonimo di Elsa Morante, per la regia del ... Riporta ilmessaggero.it

claudia cardinale cristina comenciniAddio a Claudia Cardinale, la diva che fu anti-diva. Macron: 'Per sempre nel cuore dei francesi' - Tra le ultime grandi star italiane degli anni d'oro. Si legge su ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Claudia Cardinale Cristina Comencini