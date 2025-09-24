Claudia Cardinale com' è morta l' attrice | Era serena e circondata dai figli L' addio nella casa vicino Parigi

24 set 2025

Si è spenta all?età di 87 anni Claudia Cardinale, una delle attrici più amate e riconoscibili del cinema europeo, protagonista di pellicole che hanno fatto la storia. 🔗 Leggi su Leggo.it

claudia cardinale com 232 morta l attrice era serena e circondata dai figli l addio nella casa vicino parigi

© Leggo.it - Claudia Cardinale, com'è morta l'attrice: «Era serena e circondata dai figli». L'addio nella casa vicino Parigi

