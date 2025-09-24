La morte di Claudia Cardinale ha ovviamente stravolto la programmazione televisiva. Molti programmi hanno di colpo rivisto i propri copioni, così da cancellare elementi e lasciare spazio a una diva del nostro cinema. Tutti la stanno ricordando in queste ore e, ovviamente, la Rai ha rivisto il palinsesto. È stata infatti pensata e attuata una programmazione ad hoc, com’è ovvio che sia. Per quanto da tempo avesse scelto Parigi come propria dimora, Cardinale non aveva mai dimenticato o rinnegato l’Italia, anzi. È solo doveroso, dunque, che il nostro Paese le dimostri lo stesso grado di rispetto. Rai 1 ricorda Claudia Cardinale. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Claudia Cardinale, come cambia il palinsesto tv per renderle omaggio