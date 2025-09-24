Claudia Cardinale | chi sono Patrick e Claudia i figli nati dalla sofferenza e dall' amore

La diva ha avuto due figli da due uomini diversi: Patrick, nato da una violenza, e Claudia, frutto dell'amore con il regista Pasquale Squitieri. Due vite che raccontano la sua forza. Il cinema italiano e internazionale è in lutto. Ieri, 23 settembre 2025, si è spenta, a Nemours, nei pressi di Parigi, dove viveva da tempo, Claudia Cardinale. Aveva 87 anni. La vita della diva, sia sul grande schermo che nella sfera privata, è stata un intreccio di successi, scelte coraggiose e legami indissolubili. Proprio la sua vita personale, con le storie dei suoi due figli, Patrick e Claudia, è stata un'espressione della sua forza d'animo e del suo spirito libero. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Claudia Cardinale: chi sono Patrick e Claudia, i figli nati dalla sofferenza e dall'amore

