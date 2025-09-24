Claudia Cardinale chi sono i figli dell’attrice

Icona sul grande schermo per bellezza, sensualità e talento, ha interpretato donne forti e caparbie, ma anche ragazze in cerca di riscatto e reduci da un passato difficile. Universalmente nota come una star del cinema italiano degli Anni 60, immagine della nostra età dell’oro sul grande schermo, Claudia Cardinale nascondeva dietro le quinte un profondo dolore, subito in adolescenza di cui non amava parlare mai, ma che la segnò per tutta la sua vita. «Un uomo che non conoscevo, molto più grande di me, mi costrinse a salire su un’auto e mi violentò », ha raccontato al Corriere. Aveva 16 anni e da quella tragica esperienza nacque Patrick, il suo primogenito. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Claudia Cardinale, chi sono i figli dell’attrice

In questa notizia si parla di: claudia - cardinale

Claudia Cardinale, l’indomabile: “Ho avuto la fortuna di rappresentare tante donne”

Addio a Claudia Cardinale, la diva silenziosa che parlava con lo sguardo

Si è spenta a 87 anni Claudia Cardinale, eccola nel 2017 al funerale di Pasquale Squitieri – Il video

Cinema, muore a 87 anni l'attrice Claudia Cardinale ? https://l.euronews.com/KuFp - X Vai su X

Addio a Claudia Cardinale, diva del cinema. Aveva 87 anni. - facebook.com Vai su Facebook

Claudia Cardinale, il figlio Patrick nato da uno stupro (e tenuto a lungo nascosto) e la figlia Claudia avuta con Pasquale Squitieri; Morta Claudia Cardinale, chi sono i figli Patrick e Claudia; Claudia Cardinale, lo stupro a 16 anni che la segnò per sempre e la nascita di Patrick, per anni «fratello minore».

Claudia Cardinale: chi sono Patrick e Claudia, i figli nati dalla sofferenza e dall'amore - La diva ha avuto due figli da due uomini diversi: Patrick, nato da una violenza, e Claudia, frutto dell'amore con il regista Pasquale Squitieri. Riporta movieplayer.it

Figli Claudia Cardinale, chi sono Patrick e Claudia Squitieri/ Il figlio nato da una violenza - Patrick rifiutò di incontrare il padre biologico, Claudia ha ereditato la forza e l’indipendenza della madre. Secondo ilsussidiario.net