Da Tunisi a Cinecittà e a Hollywood, Claudia Cardinale ha imposto un nuovo modello di protagonista: libera, internazionale, capace di attraversare autori, generi e industrie senza perdere identità. Claudia Cardinale è morta ieri, a 87 anni, nella sua casa in Île-de France e con lei se ne va l'ultima grande diva capace di tenere insieme - con naturalezza e disciplina - cinema d'autore e popolare, Cinecittà e Hollywood, Italia e Francia, il rigore di Visconti e l'immaginazione di Fellini, la frontiera di Leone e la mondanità di Blake Edwards. Per raccontarla oggi, ha senso partire da ciò che la rese unica: quel suo essere lontana dallo stereotipo della diva dell'epoca (siamo negli annni '50), la sua immagine che non coincideva con il mito dell'"italiana" ma che, in qualche . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Claudia Cardinale, addio alla più bella di tutte: icona radiosa e malinconica che ha ridefinito il femminile