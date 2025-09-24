Claudia Cardinale addio alla diva dagli occhi di fuoco musa di Fellini e Visconti

Si è spenta all’età di 87 anni, non lontano da Parigi Claudia Cardinale, attrice tra le più belle e intense della sua generazione che ha legato il suo nome ad alcuni dei capolavori assoluti del cinema italiano come 8½ di Federico Fellini e, soprattutto, Il Gattopardo di Luchino Visconti. Claudia Cardinale, il cui vero nome era Claude Joséphine Rose Cardinale, è nata il 15 aprile 1938 a Tunisi, in Tunisia, da genitori siciliani emigrati. I suoi nonni erano fuggiti dalla Sicilia durante la Prima Guerra Mondiale, stabilendosi nel Nord Africa dove la famiglia aveva messo radici profonde. Cresciuta in una famiglia che parlava siciliano e francese, Claudia imparò l’italiano solo quando iniziò la sua carriera cinematografica. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Claudia Cardinale, addio alla diva dagli occhi di fuoco, musa di Fellini e Visconti

In questa notizia si parla di: claudia - cardinale

Claudia Cardinale, l’indomabile: “Ho avuto la fortuna di rappresentare tante donne”

Addio a Claudia Cardinale, la diva silenziosa che parlava con lo sguardo

Si è spenta a 87 anni Claudia Cardinale, eccola nel 2017 al funerale di Pasquale Squitieri – Il video

RIP Claudia Cardinale. Uno dei migliori! One of the greats ? - X Vai su X

FLASH | E' morta a 87 anni l'attrice Claudia Cardinale - facebook.com Vai su Facebook

Addio a Claudia Cardinale, la diva che fu anti-diva; È morta Claudia Cardinale, aveva 87 anni; Morta Claudia Cardinale, icona del cinema. La musa di Visconti e Fellini aveva 87 anni.

Addio a Claudia Cardinale, diva eterna del cinema italiano e mondiale - Una carriera che ha segnato la storia del cinema, da Monicelli a Visconti, da Fellini a Leone ... Secondo lanuovariviera.it

Addio Claudia Cardinale, la diva che fu anti-diva - L'attrice è morta a 87 anni, circondata dall'affetto dei figli a Nemours, vicino Parigi, dove risiedeva ormai stabilmente da qualche anno. Lo riporta ticinonews.ch