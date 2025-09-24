Class Editori lancia l’AI generativa autonoma
È ufficialmente sul mercato Mf Gpt, il primo sistema di AI generativa autonoma in Italia e uno dei primi nel contesto informativo europeo, lanciato dalla casa editrice Class Editori, leader nell’editoria economico-finanziaria. Si tratta di un’idea nata dalla volontà di mantenere forte l’identità del marchio con la creazione di una personale intelligenza artificiale, contro la cessione dei propri dati ad altri. Un nuovo modello "basato su un’informazione precisa, oggettiva e di qualità" specificano. Tutto questo è il risultato del lavoro svolto dal team guidato da Roberto Bernabò, giornalista e capo dello sviluppo digitale, e dall’ingegnere nucleare Andrea Pazzaglia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
