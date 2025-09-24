Clan Strisciuglio detenuto in carcere a Bari videochiama un padre chiedendogli 20mila euro come risarcimento

Notizie.virgilio.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un detenuto affiliato al clan Strisciuglio è stato arrestato a Bari per tentata estorsione mafiosa: chiesti 20mila euro a padre e figlio. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

clan strisciuglio detenuto in carcere a bari videochiama un padre chiedendogli 20mila euro come risarcimento

© Notizie.virgilio.it - Clan Strisciuglio, detenuto in carcere a Bari videochiama un padre chiedendogli 20mila euro come risarcimento

In questa notizia si parla di: clan - strisciuglio

In carcere Monica Laera, moglie del boss del clan Strisciuglio: aveva schiaffeggiato una giornalista del Tg1

Detenuto pugliese evade dal carcere in Calabria: preso poco dopo. È accusato di essere affiliato al clan Strisciuglio

Barese ritenuto vicino a clan Strisciuglio evade da carcere di Palmi: catturato poche ore dopo

Bari, estorsione dal carcere: affiliato del clan Strisciuglio arrestato con l’accusa di metodo mafioso; Detenuto pugliese evade dal carcere in Calabria: preso poco dopo. È accusato di essere affiliato al clan Strisciuglio; Detenuto pugliese evade dal carcere in Calabria: preso poco dopo. È accusato di essere affiliato al clan Strisciuglio.

clan strisciuglio detenuto carcereBari, detenuto del clan Strisciuglio tenta estorsione dal carcere con un cellulare: arrestato dalla Polizia - A Bari un detenuto del clan Strisciuglio arrestato per aver tentato un’estorsione da 20mila euro tramite videochiamata dal carcere. trmtv.it scrive

clan strisciuglio detenuto carcereClan Strisciuglio, detenuto in carcere a Bari videochiama un padre chiedendogli 20mila euro come risarcimento - Un detenuto affiliato al clan Strisciuglio è stato arrestato a Bari per tentata estorsione mafiosa: chiesti 20mila euro a padre e figlio. Lo riporta virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Clan Strisciuglio Detenuto Carcere