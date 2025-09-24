Clan Strisciuglio detenuto in carcere a Bari videochiama un padre chiedendogli 20mila euro come risarcimento
Un detenuto affiliato al clan Strisciuglio è stato arrestato a Bari per tentata estorsione mafiosa: chiesti 20mila euro a padre e figlio. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
In carcere Monica Laera, moglie del boss del clan Strisciuglio: aveva schiaffeggiato una giornalista del Tg1
Detenuto pugliese evade dal carcere in Calabria: preso poco dopo. È accusato di essere affiliato al clan Strisciuglio
Barese ritenuto vicino a clan Strisciuglio evade da carcere di Palmi: catturato poche ore dopo
Le piazze della città, secondo quanto ricostruito da Dda e carabinieri, sarebbero state al centro di una faida tra gruppi vicini ai clan Strisciuglio e Parisi di Bari, da sempre rivali - facebook.com Vai su Facebook
Chieste 32 condanne per la faida di droga tra clan Strisciuglio e Parisi a Turi, nel Barese. Il 17 dicembre iniziano le difese. - X Vai su X
