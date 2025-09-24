Clan Mallardo arrivano le condanne per racket per quattro estorsori
Erano stati arrestati nel settempre 2025, per poi vedersi scarcerare dal Riesame qualche settimana dopo. Si tratta di Giovanni Di Cicco alias ‘o Mericano, 62 anni, di Vincenzo Strino alias ‘o Toro, 57 anni, di Sabatino Cimmino alias Tinuccio, 44 anni, e di Antonio Russo alias ‘a pecora, 55 anni. Clan Mallardo, arrivano le condanne . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
In questa notizia si parla di: clan - mallardo
Giugliano, clan Mallardo: scarcerati “Biasone” e la moglie del “bumbularo”
Clan Mallardo, arriva la scarcerazione di “Biasone” e della moglie del “bumbularo”
IL #BLITZ - #Camorra, colpo al clan Mallardo: 25 arresti Leggi qui --> https://tinyurl.com/y54b88r4 - facebook.com Vai su Facebook
Clan Mallardo, arrivano le condanne per quattro affiliati: estorsioni a imprenditori a Varcaturo; Clan Mallardo, scacco agli aguzzini; Clan Mallardo, pm all’attacco.
Clan Mallardo, arrivano le condanne per quattro affiliati: estorsioni a imprenditori a Varcaturo - Condanne pesanti per quattro uomini legati al clan Mallardo, accusati a vario titolo di associazione mafiosa e estorsioni aggravate dal metodo mafioso. Lo riporta msn.com
Clan Mallardo, scacco agli aguzzini - Erano stati arrestati a settembre dello scorso anno, per poi vedersi scarcerare dal Riesame qualche settimana dopo. Come scrive ilroma.net