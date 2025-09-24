Clamoroso in Serie A è la prima volta | Verona-Juventus si ripete la partita
L’ultima indiscrezione riguarda la partita tra Verona e Juventus, terminata 1-1, dello scorso sabato: il giornalista ha affermato che si potrebbe ripetere la partita Il pareggio tra Verona e Juventus ha portato i bianconeri a 10 punti in classifica. La squadra di Igor Tudor è rimasta imbattuta, ma forse per la stanchezza della Champions League,. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info
In questa notizia si parla di: clamoroso - serie
Ederson Juventus, clamoroso: una rivale di Serie A balza in pole grazie alla doppia cessione. Il sogno a centrocampo è destinato a rimanere tale?
Clamoroso in serie A: Retegui vola in Arabia! Stipendio monstre per l'attaccante e 60 milioni all'Atalanta
Mercato Juve, clamoroso: i bianconeri si erano inseriti in extremis nella trattativa chiusa da quella rivale di Serie A. Il retroscena
Il clamoroso gol da metà campo in Serie D durante uno dei derby più attesi della stagione https://tinyurl.com/mum8xaze - facebook.com Vai su Facebook