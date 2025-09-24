Citroën C3 | pratica e accessibile Il test della versione a benzina con cambio manuale

Con un prezzo d’attacco inferiore ai 16.000 euro, la Citroën C3 è l’auto a benzina più venduta in Italia nel corso del 2025. Ecco come è fatta dentro e come va su strada. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Citroën C3: pratica e accessibile. Il test della versione a benzina con cambio manuale

In questa notizia si parla di: citro - pratica

CARAVAGGIO IN ESPOSIZIONE ALLA FONDAZIONE CARISAL La Mostra, curata da Don Gianni Citro e Francesco Petrucci, vedrà l’esposizione per la prima volta a Salerno, del dipinto “La presa di Cristo” dalla Collezione Ruffo, offrendo al pubblico l’opportu - facebook.com Vai su Facebook

È arrivata da Ikea: si abbina a tutto, è pratica e ha un prezzo accessibile - L'ultima soluzione proposta da Ikea promette di abbinarsi con tutto. Segnala diregiovani.it