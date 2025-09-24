Citroën C3 | pratica e accessibile Il test della versione a benzina con cambio manuale

Gazzetta.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con un prezzo d’attacco inferiore ai 16.000 euro, la Citroën C3 è l’auto a benzina più venduta in Italia nel corso del 2025. Ecco come è fatta dentro e come va su strada. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

