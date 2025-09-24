Cisl nuova segreteria aziendale all' Irccs

Si istituisce la nuova segreteria aziendale presso IRCCS Neurolesi Messina. La segreteria aziendale viene assegnata con voto unanime, 14 voti su 14 voti del Direttivo alla collega Barbara Mazzapica, che propone per affiancarla nel progetto di politica contrattuale e di proselitismo dell’ente. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

In questa notizia si parla di: cisl - nuova

Nuova sede Fnp Cisl a Vilminore di Scalve: “Presidio a servizio di tutta la valle”

Meeting Rimini, Fumarola (Cisl): Nella prossima Manovra serve nuova politica espansiva dei redditi

Meeting Rimini, Fumarola (Cisl): Nella prossima Manovra serve nuova politica espansiva dei redditi – Il video

Nel video di Andrea Bargione e Rocco Zagaria i momenti salienti dell’inaugurazione della nuova Sede Cisl a Ivrea: ecco il racconto della giornata - X Vai su X

Cisl Torino Canavese. . Nel video di Andrea Bargione e Rocco Zagaria i momenti salienti dell’inaugurazione della nuova Sede Cisl a Ivrea: ecco il racconto della giornata - facebook.com Vai su Facebook

Daniela Fumarola eletta nuova Segretaria Generale. Confermata l’intera segreteria confederale. “Il sindacato deve essere protagonista del cambiamento, rimboccandosi le maniche, senza restare fermo nella protesta sterile”; Congresso First Cisl Sicilia: Chiara Barbera nuova segretaria generale. Con lei Salvatore D’Urso e Calogero Savitteri; Il parmigiano Roberto Pezzani eletto segretario generale della Fnp Cisl.

Taglio del nastro nella Bassa: apre la sede Cisl a Montagnana - Il segretario generale Scavazzin: «Territorio di frontiera da sosten ... Lo riporta padovaoggi.it

Nuova sede Cisl a Ivrea, corso Nigra diventa presidio sociale e sindacale - Taglio del nastro con i vertici nazionale e piemontese del sindacato, il vescovo Salera, il sindaco Chiantore e i consiglieri regionali Avetta e Bartoli. Riporta giornalelavoce.it