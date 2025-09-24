Cisgiordania centinaia in strada a Ramallah per festeggiare riconoscimento Palestina Anp | Frutto resistenza del nostro popolo - VIDEO

Ilgiornaleditalia.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Ramallah e in altre città della Cisgiordania festeggiamenti per il riconoscimento della Palestina da parte di diversi Paesi europei: “Un primo passo storico” Centinaia di persone sono scese in molte piazze della Cisgiordania nella giornata di martedì 23 settembre per festeggiare il riconosc. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

cisgiordania centinaia in strada a ramallah per festeggiare riconoscimento palestina anp frutto resistenza del nostro popolo video

© Ilgiornaleditalia.it - Cisgiordania, centinaia in strada a Ramallah per festeggiare riconoscimento Palestina, Anp: "Frutto resistenza del nostro popolo" - VIDEO

In questa notizia si parla di: cisgiordania - centinaia

Cisgiordania, bulldozer israeliani sradicano centinaia di olivi

Bulldozer israeliani sradicano centinaia di ulivi in Cisgiordania

Ramallah, manifestazioni per riconoscimento Stato Palestina; Cisgiordania, le forze di Israele: Condotto un raid a Ramallah contro un'agenzia che trasferiva fondi ad Hamas; Attacco all’Unrwa. A rischio il futuro dei ragazzi di Qalandiya.

cisgiordania centinaia strada ramallahIn Cisgiordania si celebra il riconoscimento della Palestina - Centinaia di persone si sono radunate in diverse città della Cisgiordania per celebrare l'ondata di riconoscimenti dello Stato di Palestina, sventolando le bandiere dei Paesi intere ... Scrive msn.com

Mo: festeggiamenti in Cisgiordania per riconoscimenti Stato palestinese - Folle di persone si sono radunate in Cisgiordania per celebrare l'ondata di riconoscimenti di uno Stato palestinese da parte delle potenze occidentali, sventolando band ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Cisgiordania Centinaia Strada Ramallah