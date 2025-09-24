CIRT – In 47 alla sfida del Rally dei Nuraghi e del Vermentino
Penultimo appuntamento del Campionato Italiano Rally Terra con 47 iscritti, tra cui tutti e tre i grandi pretendenti al titolo, pronti a sfidarsi sulle prove speciali attorno a Berchidda per la vittoria finale. Saranno 47 gli iscritti al 22° Rally dei Nuraghi e del Vermentino, quinto e penultimo appuntamento del Campionato Italiano Rally Terra (CIRT) . 🔗 Leggi su Tuttorally.news
Dopo la sfida alla Baia delle Ninfe, la FICr resta in Sardegna per la 22ª edizione del Rally dei Nuraghi e del Vermentino. Due giorni ad alta intensità tra paesaggi mozzafiato, sterrati tecnici e l'adrenalina pura delle prove cronometrate. Il rally sardo rappresenta