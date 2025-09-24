Circonferenza vita e altezza | ecco il rapporto ideale per prevenire l' insufficienza cardiaca

Dopo questa prima fase, gli autori prevedono di proseguire la ricerca su una popolazione più ampia, con l’obiettivo di consolidare questi risultati. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

circonferenza vita altezza rapportoDopo questa prima fase, gli autori prevedono di proseguire la ricerca su una popolazione più ampia, con l’obiettivo di consolidare questi risultati - Secondo una ricerca svedese, il rapporto tra circonferenza vita e altezza è un indicatore efficace del rischio di insufficienza cardiaca. Riporta gazzetta.it

Circonferenza vita diviso altezza: e avrete il rischio di scompenso cardiaco (e non solo) - 792 partecipanti del Malmö Preventive Project, di età compresa tra 45 e 73 anni al momento dell’entrata nella valutazione. Scrive repubblica.it

