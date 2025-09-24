Tempo di lettura: 2 minuti “Con la rimodulazione dell’Accordo per la coesione della Campania deliberata oggi dal CIPESS, si liberano risorse per il finanziamento di nuovi interventi strategici per il territorio regionale”. È quanto dichiara il Sottosegretario di Stato Alessandro Morelli a margine della seduta odierna del CIPESS che ha approvato, tra le altre cose, la riprogrammazione di oltre 80 milioni di euro di risorse nazionali di coesione già assegnate alla regione Campania a valere sul FSC 2021-2027 e sul Fondo di rotazione. “Le risorse riprogrammate – continua Morelli – consentiranno di finanziare, per oltre 35 milioni di euro, il Piano triennale 2025-2027 di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza delle strade regionali, di rafforzare con oltre 7 milioni di euro di risorse aggiuntive il sistema regionale di aiuti alle imprese e di finanziare, per un importo complessivo di 40 milioni euro, nuove progettualità strategiche per il territorio campano. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Cipess, Morelli: “Riprogrammate risorse Fsc assegnate alla Campania per oltre 80 milioni”