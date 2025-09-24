Cinzia Pinna uccisa da Emanuele Ragnedda per l' avvocato è più che pentito | si indaga sul movente

Emanuele Ragnedda confessa l’omicidio di Cinzia Pinna e si dice pentito. L’avvocato smentisce la fuga in gommone. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Cinzia Pinna uccisa da Emanuele Ragnedda, per l'avvocato è "più che pentito": si indaga sul movente

Scomparsa di Cinzia Pinna in Gallura, l’imprenditore Emanuele Ragnedda ha confessato l’omicidio; Femminicidio di Cinzia Pinna, Emanuele Ragnedda ha confessato: cadavere trovato nel suo casolare; Omicidio Cinzia Pinna: Ragnedda pentito, ha manifestato vicinanza alla famiglia della vittima.

