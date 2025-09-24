Cinzia Pinna trovato il corpo della 33enne scomparsa | la confessione
Cinzia Pinna, 33 anni, originaria di Castelsardo, era scomparsa l’11 settembre lasciando dietro di sé un silenzio inquietante e una comunità sospesa tra paura e speranz a. Per giorni parenti e amici avevano lanciato appelli, mentre i carabinieri intensificavano le ricerche. La sua storia, segnata da interrogativi e sospetti, ha assunto presto i contorni di un dramma più grande, fino a diventare il fulcro di un’inchiesta che ha tenuto col fiato sospeso tutta la Gallura. >> “Ancora non lo dicono ma ora li hanno beccati”. Elisabetta Canalis e il famoso sportivo, scoop di fine estate Le indagini si sono concentrate ben presto su Emanuele Ragnedda, imprenditore 41enne di Arzachena, ultimo ad aver trascorso del tempo con lei la sera della scomparsa. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Sardegna La scomparsa di Cinzia Pinna, 33 anni, sparita l'11 settembre. Fermato un noto imprenditore del vino, Emanuele Ragnedda. Stava tentando di fuggire in barca.
Sono due le persone indagate per la vicenda della scomparsa di Cinzia Pinna, la 33enne di Castelsardo di cui si sono perse le tracce dalla sera dell'11 settembre a Palau, in Gallura.
