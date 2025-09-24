Cinzia Pinna svolta sulla scomparsa | fermato l’imprenditore del vino in fuga che confessa Ritrovato il corpo della donna
La svolta era nell’aria: e svolta è stata. Emanuele Ragnedda, l’imprenditore vitivinicolo di 41 anni indagato per la scomparsa in Sardegna di Cinzia Pinna – la 33enne d i Castelsardo svanita nel nulla lo scorso 11 settembre a Palau – ha confessato. L’uomo era stato portato in caserma dai carabinieri per essere ascoltato. Il pm dopo la confessione ha emesso il fermo per omicidio nei suoi confronti. Intanto il corpo della giovane donna scomparsa è stato rinvenuto in un terreno di proprietà dell’imprenditore, adiacente alla sua abitazione. Scomparsa in Gallura della 33enne Cinzia Pinna, è svolta. Le indagini, grazie a testimonianze e immagini degli impianti di videosorveglianza, hanno appurato che la notte della sua scomparsa, Cinzia Pinna è salita a bordo di un’auto prima di sparire nel nulla. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
