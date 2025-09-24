La ragazza aveva 33 anni ed era scomparsa la sera dell’11 settembre dove era stata vista l’ultima volta a Palau in compagnia del noto imprenditore Alla fine è stato lui. Deve essere ancora convalidato il fermo, ma a fare del male e, probabilmente, ad uccidere la povera Cinzia Pinna, di cui si erano perse le tracce dall’11 settembre, è stato il noto imprenditore del vino Emanuele Ragnedda. E’ stato lui a confessare della ragazza. Una svolta da parte della polizia. (Ansa Foto) Cityrumors.it Cinzia Pinna era stata ritenuta scomparsa dalla sorella Carlotta che dal 16 settembre, non avendo più notizie della sorella Cinzia, ha denunciato la sua scomparsa e ha tappezzato Facebook, Instagram e Tik-Tok e qualsiasi piattaforma social, di post sulla sorella, chiedendo a chiunque di avvisare la famiglia se c’erano notizie perché loro non ne sapevano più nulla. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

© Cityrumors.it - Cinzia Pinna, svolta improvvisa: il re del vino italiano confessa l’omicidio