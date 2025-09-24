Cinzia Pinna svolta improvvisa | il re del vino italiano confessa l’omicidio
La ragazza aveva 33 anni ed era scomparsa la sera dell’11 settembre dove era stata vista l’ultima volta a Palau in compagnia del noto imprenditore Alla fine è stato lui. Deve essere ancora convalidato il fermo, ma a fare del male e, probabilmente, ad uccidere la povera Cinzia Pinna, di cui si erano perse le tracce dall’11 settembre, è stato il noto imprenditore del vino Emanuele Ragnedda. E’ stato lui a confessare della ragazza. Una svolta da parte della polizia. (Ansa Foto) Cityrumors.it Cinzia Pinna era stata ritenuta scomparsa dalla sorella Carlotta che dal 16 settembre, non avendo più notizie della sorella Cinzia, ha denunciato la sua scomparsa e ha tappezzato Facebook, Instagram e Tik-Tok e qualsiasi piattaforma social, di post sulla sorella, chiedendo a chiunque di avvisare la famiglia se c’erano notizie perché loro non ne sapevano più nulla. 🔗 Leggi su Cityrumors.it
In questa notizia si parla di: cinzia - pinna
Cinzia Pinna, 33 anni di Castelsardo, è scomparsa: vista l’ultima volta in un pub a Palau quattro giorni fa
?Cinzia Pinna, la 33enne scomparsa da dodici giorni: c'è un indagato. L'ultima serata in un locale con gli amici
Cinzia Pinna scomparsa da dodici giorni: c'è un indagato. L'ultima serata della 33enne in un locale con gli amici
È stato ritrovato il corpo di Cinzia Pinna, la donna di 33 anni di Castelsardo scomparsa nelle prime ore del 12 settembre scorso. Il cadavere è stato ritrovato in un terreno di proprietà dell'imprenditore Emanuele Ragnedda, adiacente alla sua abitazione. Ha co - facebook.com Vai su Facebook
Di Cinzia Pinna, 33 anni, non si hanno notizie dalla notte tra l’11 e il 12 settembre. L’ultima volta è stata vista in un locale di Palau in compagnia di due uomini - X Vai su X
Cinzia Pinna, svolta improvvisa: il re del vino italiano confessa l’omicidio; Ex pizzaiolo si improvvisa dentista, scoperto e denunciato a Cagliari; Svolta nell' inchiesta sulla donna scomparsa l' 11 settembre fermato un noto imprenditore.
Cinzia Pinna uccisa da Emanuele Ragnedda, cosa non torna: l'ultima notte insieme, la fuga in gommone, l'arma, il cadavere nel casolare, chi è l'amico coinvolto - Emanuele Ragnedda, l'imprenditore vinicolo accusato dell'omicidio di Cinzia Pinna, dopo ore di interrogatorio ha confessato l'omicidio nelle sue tenute vitivinicole ad Arzachena ... Lo riporta leggo.it
Cinzia Pinna, cosa non torna: l'omicida Emanuele Ragnedda, la fuga in gommone, l'arma, il cadavere nel casolare, chi è l'amico coinvolto - Emanuele Ragnedda, l'imprenditore vinicolo accusato dell'omicidio di Cinzia Pinna, dopo ore di interrogatorio ha confessato l'ommicidio. Riporta msn.com