Cinzia Pinna scomparsa in Sardegna | Ragnedda confessa l’omicidio e indica dov’è il corpo
ABBONATI A DAYITALIANEWS La scomparsa della 33enne. Cinzia Pinna, 33 anni, originaria di Castelsardo, era scomparsa la sera dell’ 11 settembre. L’ultima volta era stata vista a Palau in compagnia dell’imprenditore vitivinicolo Emanuele Ragnedda, 41 anni, che ora come afferma l’Ansa, ha ammesso di averla uccisa. La confessione e il ritrovamento del corpo. Dopo giorni di indagini serrate, Ragnedda ha confessato l’omicidio e avrebbe già indicato agli inquirenti il luogo in cui si trova il cadavere: un terreno di sua proprietà, adiacente alla sua abitazione. Il tentativo di fuga. L’imprenditore era stato bloccato dai carabinieri, con il supporto della Guardia costiera, mentre cercava di scappare a bordo di un gommone partito dal porticciolo di Cannigione. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
