Cinzia Pinna scomparsa in Sardegna | fermato un noto imprenditore stava cercando di fuggire su un' imbarcazione | Ragnedda vendeva vino bianco a 1.500 euro a bottiglia
La 33enne è sparita l'11 settembre. L'ultima volta è stata vista a Palau, in compagnia di Emanuele Ragnedda, indagato per omicidio, e di un 26enne milanese, indagato per occultamento di cadavere. Ragnedda è sotto interrogatorio. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Cinzia Pinna scomparsa in Gallura: indagato per omicidio imprenditore del vino. Era in fuga: fermato
Sono due le persone indagate per la vicenda della scomparsa di Cinzia Pinna, la 33enne di Castelsardo di cui si sono perse le tracce dalla sera dell'11 settembre a Palau, in Gallura.
