La 33enne è sparita l'11 settembre. L'ultima volta è stata vista a Palau, in compagnia di Emanuele Ragnedda, indagato per omicidio, e di un 26enne milanese, indagato per occultamento di cadavere. Ragnedda è sotto interrogatorio. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Cinzia Pinna scomparsa in Sardegna: fermato un noto imprenditore, stava cercando di fuggire su un'imbarcazione | Ragnedda, vendeva il vino bianco a 1.500 euro a bottiglia