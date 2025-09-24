Cinzia Pinna scomparsa in Sardegna | fermato un noto imprenditore stava cercando di fuggire su un' imbarcazione | Ragnedda vendeva il vino bianco a 1.500 euro a bottiglia

La 33enne è sparita l'11 settembre. L'ultima volta è stata vista a Palau, in compagnia di Emanuele Ragnedda, indagato per omicidio, e di un 26enne milanese, indagato per occultamento di cadavere. Ragnedda è sotto interrogatorio. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Cinzia Pinna, 33 anni di Castelsardo, è scomparsa: vista l’ultima volta in un pub a Palau quattro giorni fa

