Cinzia Pinna scomparsa in Sardegna | fermato un noto imprenditore stava cercando di fuggire su un' imbarcazione | Ragnedda il re del vino da 1500 euro a bottiglia

La 33enne è sparita l'11 settembre. L'ultima volta è stata vista a Palau, in compagnia di Emanuele Ragnedda, indagato per omicidio, e di un 26enne milanese, indagato per occultamento di cadavere. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Cinzia Pinna, 33 anni di Castelsardo, è scomparsa: vista l’ultima volta in un pub a Palau quattro giorni fa

?Cinzia Pinna, la 33enne scomparsa da dodici giorni: c'è un indagato. L'ultima serata in un locale con gli amici

Cinzia Pinna scomparsa da dodici giorni: c'è un indagato. L'ultima serata della 33enne in un locale con gli amici

Cinzia Pinna scomparsa in Sardegna: indagato Emanuele Ragnedda, noto imprenditore del vino di Arzachena - Le forze dell’ordine stanno cercando di ricostruire le ore successive all’incontro tra Cinzia e l’imprenditore. Si legge su tg.la7.it

cinzia pinna scomparsa sardegnaLa scomparsa di Cinzia Pinna, fermato l'imprenditore Ragnedda - Nell'ambito dell'inchiesta per la scomparsa di Cinzia Pinna, la 33enne di Castelsardo scomparsa l'11 settembre, uno degli indagati - Lo riporta rainews.it

