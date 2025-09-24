Cinzia Pinna scomparsa in Gallura | indagato per omicidio un famoso imprenditore del vino

È Emanuele Ragnedda, 41enne di Arzachena, noto per aver messo sul mercato "il bianco più caro d'Italia": oggi i rilievi del Ris in un casolare di sua proprietà. Un 26enne di Milano sotto inchiesta per occultamento di cadavere. Della donna di 33 anni non si hanno notizie dall’11. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Cinzia Pinna scomparsa in Gallura: indagato per omicidio un famoso imprenditore del vino

“L’abbiamo trovata così”. Cinzia scomparsa da giorni, il terribile annuncio è appena arrivato - È stato ritrovato oggi, martedì 23 settembre, il corpo senza vita di Cinzia Pinna, la 33enne di Castelsardo scomparsa nella notte tra l’11 e il 12 ... Da thesocialpost.it

