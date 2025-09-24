cinzia pinna scomparsa in gallura indagato per omicidio il noto imprenditore del vino emanuele ragnedda

Palau, 24 settembre 2025 - È in corso l'accertamento tecnico irripetibile da parte dei carabinieri del Ris di Cagliari in un casolare nelle campagne di Palau di proprietà di Emanuele Ragnedda, imprenditore 41enne di Arzachena, indagato per l'omicidio di Cinzia Pinna, la donna di 33 anni di Castelsardo di cui non si hanno notizie dalla sera dell'11 settembre scorso. Era stata vista l'ultima volta in un locale di Palau in compagnia di Ragnedda e di un altro giovane, un milanese di 26 anni ora indagato per occultamento di cadavere e assistito dagli avvocati Nicoletta e Maurizio Mani. L'imprenditore, difeso dall'avvocato Luca Montella, è figlio di Mario e nipote di Francesco Ragnedda, noti per la produzione di vino d'eccellenza - Mario è uno dei fondatori della cantina Capichera, ceduta di recente -, di cui Emanuele ha seguito le orme fondando l'azienda ConcaEntosa, nelle campagne tra Arzachena e Palau. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

