Cinzia Pinna scomparsa da Palau indagato noto imprenditore del vino di Arzachena

(Adnkronos) – Per la scomparsa di Cinzia Pinna gli inquirenti stanno ascoltando Emanuele Ragnedda, noto imprenditore vitivinicolo di 41 anni. L'ultimo avvistamento della 33enne di Castelsardo risale alle prime ore del 12 settembre, poi si sono perse le sue tracce. Ieri è arrivata la svolta con la Procura di Tempio che sta indagando per omicidio. . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

cinzia pinna scomparsa palauScomparsa Cinzia Pinna, fermato per omicidio Emanuele Ragnedda: l’imprenditore si stava allontanando in barca - Emanuele Ragnedda, 41 anni, imprenditore vinicolo di Arzachena, è stato fermato dai Carabinieri, con il supporto della Guardia costiera, mentre tentava di allontanarsi in barca. Da fanpage.it

cinzia pinna scomparsa palauScomparsa della 33enne Cinzia Pinna, due uomini indagati: accertamenti del Ris in un casolare - Proseguono le indagini sul caso di Cinzia Pinna, la donna di 33 anni di Castelsardo scomparsa nella notte tra l'11 e il 12 settembre a Palau, in Gallura. fanpage.it scrive

