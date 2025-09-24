Cinzia Pinna scomparsa da Palau indagato noto imprenditore del vino di Arzachena

(Adnkronos) – Per la scomparsa di Cinzia Pinna gli inquirenti stanno ascoltando Emanuele Ragnedda, noto imprenditore vitivinicolo di 41 anni. L'ultimo avvistamento della 33enne di Castelsardo risale alle prime ore del 12 settembre, poi si sono perse le sue tracce. Ieri è arrivata la svolta con la Procura di Tempio che sta indagando per omicidio. . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com