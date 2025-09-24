Cinzia Pinna scomparsa da Palau in Sardegna l' imprenditore Emanuele Ragnedda fermato per omicidio
Fermato l'imprenditore Emanuele Ragnedda per l'omicidio di Cinzia Pinna, scomparsa da Palau. Indagato anche un 26enne per occultamento di cadavere.
Cinzia Pinna, 33 anni di Castelsardo, è scomparsa: vista l’ultima volta in un pub a Palau quattro giorni fa
Chi è Emanuele Ragnedda, il re dei vini ora indagato per l'omicidio di Cinzia Pinna
Sono due le persone indagate per la vicenda della scomparsa di Cinzia Pinna, la 33enne di Castelsardo di cui si sono perse le tracce dalla sera dell'11 settembre a Palau, in Gallura. #ANSA
Scomparsa Cinzia Pinna, fermato per omicidio Emanuele Ragnedda: l’imprenditore si stava allontanando in barca - Emanuele Ragnedda, 41 anni, imprenditore vinicolo di Arzachena, è stato fermato dai Carabinieri, con il supporto della Guardia costiera, mentre tentava di allontanarsi in barca. Come scrive fanpage.it
Scomparsa della 33enne Cinzia Pinna, due uomini indagati: accertamenti del Ris in un casolare - Proseguono le indagini sul caso di Cinzia Pinna, la donna di 33 anni di Castelsardo scomparsa nella notte tra l'11 e il 12 settembre a Palau, in Gallura. Si legge su fanpage.it