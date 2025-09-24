Cinzia Pinna scomparsa da Palau in Sardegna l' imprenditore Emanuele Ragnedda fermato per omicidio

Fermato l’imprenditore Emanuele Ragnedda per l’omicidio di Cinzia Pinna, scomparsa da Palau. Indagato anche un 26enne per occultamento di cadavere. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

cinzia pinna scomparsa da palau in sardegna l imprenditore emanuele ragnedda fermato per omicidio

Cinzia Pinna, 33 anni di Castelsardo, è scomparsa: vista l’ultima volta in un pub a Palau quattro giorni fa

?Cinzia Pinna, la 33enne scomparsa da dodici giorni: c'è un indagato. L'ultima serata in un locale con gli amici

Cinzia Pinna scomparsa da dodici giorni: c'è un indagato. L'ultima serata della 33enne in un locale con gli amici

