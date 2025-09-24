Cinzia Pinna scomparsa da Palau Emanuele Ragnedda fermato per omicidio | aveva tentato la fuga in barca poi si era nascosto nella villa di famiglia

C'è un fermato per l'omicidio di Cinzia Pinna,  la donna di 33 anni di Castelsardo di cui non si hanno notizie dalla sera dell'11 settembre scorso. Il fermato. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Proseguono le indagini sul caso di Cinzia Pinna, la donna di 33 anni di Castelsardo scomparsa nella notte tra l'11 e il 12 settembre a Palau, in Gallura.

Il 23 settembre i carabinieri del Ris hanno avviato accertamenti in un casolare di Palau legato a Emanuele Ragnedda.

