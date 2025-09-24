Cinzia Pinna scomparsa da 12 giorni | Omicidio

Sono ormai dodici giorni che di Cinzia Pinna, 33 anni, si sono perse le tracce a Palau, in Gallura, nel Nordest della Sardegna. La giovane donna è scomparsa nella notte tra l’11 e il 12 settembre, dopo aver trascorso una serata in compagnia di un gruppo di amici in un noto locale della cittadina. Da quella notte nessuno ha più avuto sue notizie. L'allarme della sorella. L’allarme per la scomparsa era stato lanciato dalla sorella di Cinzia, che ha immediatamente sporto denuncia e iniziato a diffondere appelli sui social per cercare di ottenere informazioni utili o testimonianze da parte di chiunque avesse visto qualcosa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

