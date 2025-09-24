Cinzia Pinna scomparsa chi è Emanuele Ragnedda | l' imprenditore del vino indagato

È attualmente in stato di fermo Emanuele Ragnedda, l'imprenditore del vino di Arzachena indagato per l'omicidio della 33enne di Castelsardo Cinzia Pinna, scomparsa la sera dell'11 settembre a Palau. Il 41enne è stato bloccato dai carabinieri, in collaborazione con la Guardia costiera, mentre tentava di fuggire su un'imbarcazione di tre metri. Insieme a lui risulta indagato per occultamento di cadavere anche un uomo milanese di 26 anni. Nel frattempo, questa mattina si sono svolti i primi accertamenti tecnici irripetibili da parte dei carabinieri del Ris di Cagliari nel casolare delle campagne di Palau di proprietà dell'imprenditore.

