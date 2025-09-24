Cinzia Pinna scomparsa a Palau dall’11 settembre | l’imprenditore vinicolo Emanuele Ragnedda confessa il femminicidio e indica dove si trova il corpo
Dopo un lungo interrogatorio, Emanuele Ragnedda ha confessato l’omicidio di Cinzia Pinna. L’imprenditore del vino di 41 anni è indagato, insieme a un giovane milanese di 26 anni, in relazione alla sparizione della donna. Era stato bloccato dai carabinieri, in collaborazione con la Guardia costiera, mentre tentava di fuggire su un’imbarcazione. Della 33enne di Castelsardo, infatti, non si hanno notizie dall’11 settembre. Il viticoltore, davanti ai carabinieri e al procuratore di Tempio Pausania Gregorio Capasso, avrebbe anche indicato dove si trova il cadavere della donna. Le ricerche nelle ultime ore si sono concentrate tra Palau e Arzachena. 🔗 Leggi su Open.online
