Cinzia Pinna scomparsa a Palau arrestato Emanuele Ragnedda imprenditore del vino bianco più caro d' Italia tentava fuga in barca
Parallelamente, continuano a non esserci tracce di Cinzia Pinna. Questa mattina i Carabinieri specialisti del Ris si sono recati in una villetta di Arzachena per proseguire le ricerche Svolta nel caso alla scomparsa di Cinzia Pinna a Palau, la 33enne di Castelsardo della quale non si hanno pi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: cinzia - pinna
Cinzia Pinna, 33 anni di Castelsardo, è scomparsa: vista l’ultima volta in un pub a Palau quattro giorni fa
?Cinzia Pinna, la 33enne scomparsa da dodici giorni: c'è un indagato. L'ultima serata in un locale con gli amici
Cinzia Pinna scomparsa da dodici giorni: c'è un indagato. L'ultima serata della 33enne in un locale con gli amici
Il 23 settembre i carabinieri del Ris hanno avviato accertamenti in un casolare di Palau legato a Emanuele Ragnedda. L’imprenditore 41enne è indagato per l’omicidio di Cinzia Pinna, 33 anni - X Vai su X
Cinzia Pinna scomparsa a #Palau I #carabinieri del Ris di Cagliari hanno effettuato un accertamento tecnico irripetibile in un casolare di proprietà di un #imprenditore indagato per la scomparsa della 33enne di #Castelsardo - facebook.com Vai su Facebook
Svolta nel caso di Cinzia Pinna scomparsa a Palau: fermato per omicidio l'imprenditore del vino Ragnedda; Donna scomparsa in Gallura: in caserma un noto imprenditore del vino; Il giallo di Cinzia Pinna scomparsa a Palau dall'11 settembre: fermato mentre tentava di fuggire l’imprenditore vinicolo Emanuele Ragnedda.
Scomparsa Cinzia Pinna, fermato per omicidio Emanuele Ragnedda: l’imprenditore si stava allontanando in barca - Emanuele Ragnedda, 41 anni, imprenditore vinicolo di Arzachena, è stato fermato dai Carabinieri, con il supporto della Guardia costiera, mentre tentava di allontanarsi in barca. Secondo fanpage.it
Scomparsa di Cinzia Pinna, fermato noto imprenditore di vini dopo una fuga in gommone: è accusato di omicidio - In queste ore i Ris stanno effettuando accertamenti in un casolare di sua proprietà a Palau. Segnala ilfattoquotidiano.it