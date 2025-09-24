Cinzia Pinna scomparsa a 33 anni | indagato il famoso imprenditore di vini italiano

Olbia – Nuovi sviluppi nel caso della scomparsa di Cinzia Pinna, la 33enne di Castelsardo di cui non si hanno notizie dalla notte tra l’11 e il 12 settembre. Questa mattina, 24 settembre, i carabinieri del RIS di Cagliari effettueranno un importante sopralluogo tecnico nella tenuta Conca Entosa, di proprietà dell’imprenditore Emanuele Ragnedda, indagato per omicidio volontario. La proprietà, che comprende vigneti e una casa di campagna tra Arzachena e Palau, è stata posta sotto sequestro. Le indagini sono coordinate dalla Procura di Tempio Pausania, in particolare dal procuratore Gregorio Capasso. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Cinzia Pinna scomparsa a 33 anni: indagato il famoso imprenditore di vini italiano

In questa notizia si parla di: cinzia - pinna

Cinzia Pinna, 33 anni di Castelsardo, è scomparsa: vista l’ultima volta in un pub a Palau quattro giorni fa

?Cinzia Pinna, la 33enne scomparsa da dodici giorni: c'è un indagato. L'ultima serata in un locale con gli amici

Cinzia Pinna scomparsa da dodici giorni: c'è un indagato. L'ultima serata della 33enne in un locale con gli amici

Cinzia Pinna scomparsa a Palau, i Carabinieri sequestrano un’arma. Si indaga per omicidio unionesarda.it/news-sardegna/… - X Vai su X

Sono due le persone indagate per la vicenda della scomparsa di Cinzia Pinna, la 33enne di Castelsardo di cui si sono perse le tracce dalla sera dell'11 settembre a Palau, in Gallura. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

Donna scomparsa in Gallura, due indagati per occultamento di cadavere; Donna scomparsa in Gallura, due indagati per omicidio e occultamento di cadavere; Cinzia Pinna scomparsa a Palau, per la Procura è omicidio: ci sono due indagati mentre si cerca il corpo.

Cinzia Pinna, l'imprenditore del vino Emanuele Ragnedda in stato di fermo: «Ha provato a fuggire in gommone, era armato» - Sono ore decisive per l'inchiesta sulla scomparsa di Cinzia Pinna, la donna di 33 anni di Castelsardo scomparsa dalla sera dell'11 settembre scorso e su cui la Procura di ... Si legge su leggo.it

Scomparsa della 33enne Cinzia Pinna, due uomini indagati: accertamenti del Ris in un casolare - Proseguono le indagini sul caso di Cinzia Pinna, la donna di 33 anni di Castelsardo scomparsa nella notte tra l'11 e il 12 settembre a Palau, in Gallura. Lo riporta fanpage.it